В Бундесвере распространили внутренний документ, в котором приводятся тревожные для Германии сведения о лишь "частичной пригодности" немецкого оружия для современных боевых действий, что было выявлено в ходе конфликта на Украине, сообщает газета Der Spiegel.

Заместитель военного атташе посольства Германии в Киеве доложил военному руководству, что украинские солдаты на фронте испытывают серьезные трудности с вооружениями, поставлямыми ФРГ. Речь идет и о танках, и о артиллерии, а также о зенитном вооружении.

В статье, например, приводится вывод по поводу артустановки Panzerhaubitze 2000. В отчете говорится. что она демонстрирует "столь высокую техническую уязвимость, что ее пригодность для ведения войны ставится под серьезное сомнение".

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Основной боевой танк Leopard 1A5 украинские военные стали теперь использовать только в качестве импровизированной артиллерии "из-за слабой брони". Более новый танк Leopard 2A6 лучше защищен, но его практически невозможно отремонтировать на передовой.

Система ПВО IRIS-T показала себя эффективной, но у нее слишком дорогие боеприпасы и их количество ограничено.

Лучше всего себя проявила старая зенитная самоходная установка Gepard. Она стала самой популярной у военных ВСУ. Но она уже снята с вооружения в Германии.

В статье делается вывод о том, что едва ли какая-либо крупная немецкая единица техники полностью пригодна для войны.