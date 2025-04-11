Министру обороны РФ доложили о боях на Измюмском направлении

Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад». На командном пункт он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева. Генерал доложил о том, что с начала года на Изюмском направлении освобождено 18 населенных пунктов, более 330-ти кв. км территории. В четырех населенных пунктах продолжаются боевые действия по их освобождению.

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Министру обороны продемонстрировали работу современных беспилотников, используемых как для ударов по противнику, так и для доставки военнослужащим на передовые позиции боеприпасов, продовольствия и воды.

Белоусов осмотрел средства противодействия беспилотникам противника, разработанные в группировке «Запад» с учетом опыта СВО.

Министр обороны поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и вручил отличившимся госнаграды.