Министру обороны РФ доложили о боях на Измюмском направлении

Белоусов ознакомился с обстановкой в зоне СВО
Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе инспекции группировки войск «Запад» заслушал доклады командования и ознакомился с особенностями применения беспилотников в зоне спецоперации. Об этом сообщило сегодня Минобороны России.
По данным ведомства, министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Запад», где «заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника».
«Всего с начала года на Изюмском направлении освобождено 18 населенных пунктов, более 330 квадратных километров территорий. В четырех населенных пунктах в настоящее время продолжаем вести боевые действия по их освобождению», – доложил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев.
Также главе российского военного ведомства рассказали об особенностях применения современных беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО и представили средства противодействия БПЛА противника.
В ходе инспекции министр поблагодарил военнослужащих и вручил им государственные награды. В том числе ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и поручил сформировать еще пять отрядов для зоны спецоперации.