Министру обороны РФ доложили о боях на Измюмском направлении

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе инспекции группировки войск «Запад» заслушал доклады командования и ознакомился с особенностями применения беспилотников в зоне спецоперации. Об этом сообщило сегодня Минобороны России.

© Минобороны РФ

По данным ведомства, министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Запад», где «заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника».

«Всего с начала года на Изюмском направлении освобождено 18 населенных пунктов, более 330 квадратных километров территорий. В четырех населенных пунктах в настоящее время продолжаем вести боевые действия по их освобождению», – доложил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев.

Также главе российского военного ведомства рассказали об особенностях применения современных беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО и представили средства противодействия БПЛА противника.

В ходе инспекции министр поблагодарил военнослужащих и вручил им государственные награды. В том числе ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и поручил сформировать еще пять отрядов для зоны спецоперации.