Россия применяет новые системы РЭБ для борьбы с дронами ВСУ

Россия применяет в зоне СВО широкий спектр новых систем радиоэлектронной борьбы, предназначенных для противодействия украинским беспилотникам, сообщает Forbes.

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"Дело не только в том, что эти системы наиболее практичны в борьбе с небольшими дронами, но и в том, что Россия обладает значительным опытом в данной области", - пишет издание.

В качестве примера приводится система радиоэлектронного подавления "СЕРП-ВС6Д". Она оснащена высокоточным пассивным детектором, способным идентифицировать ряд украинских беспилотников, включая FPV. Поскольку система работает пассивно, ее нелегко идентифицировать с помощью средств радиоэлектронной разведки. После обнаружения БПЛА "Серп" пытается заглушить его сигналы связи и навигации. Система имеет шесть каналов связи и возможности быстрой цифровой обработки сигналов, что позволяет ей нарушать работу нескольких дронов одновременно, поражая цели на расстоянии до 5 км.

И это лишь одна из новых систем, которые начали применять ВС РФ в течение последнего года.

"Примечательно, что украинцы называют группу этих систем "Штора" из-за их способности искажать и прерывать передачу видеосигнала", - сообщает Forbes.

К этой группе, помимо "Серпа", относятся также система "Силок-01" и другие российские разработки.

Недавно стало известно, что в войска также начали поступать новейшие комплексы "Сармат-Мгла" и "Сармат-Кентавр", которые отличаются чрезвычайной эффективностью. Если эти системы будут эффективными, они могут ограничить эффективность украинских беспилотников, дав России преимущество, подводит итог издание.