Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по грузовому автомобилю в районе села Мешковое в Шебекинском округе Белгородской области.

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В результате мирный житель погиб на месте, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, в течение прошедших суток в регионе был ранен один человек: житель получил травму при сбросе взрывного устройства на движущийся легковой автомобиль.

Всего за сутки были атакованы восемь муниципалитетов, различные повреждения зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Корочанском и Ракитянском районах, Валуйском и Шебекинском округах.