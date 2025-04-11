Эксперт назвал цели для применения "Орешника"

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ответил на вопрос журналистов о том, почему Россия больше не применяла новейшую ракету "Орешник" на Украине и может ли она быть применена при определенных условиях.

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"Думаю, сейчас «Орешник» Россия пока применять не будет. Идут переговоры", - сказал эксперт в интервью порталу News.ru.

По его словам, военно-политическое руководство РФ хочет заключить мирное соглашение.

В то же время Матвийчук отметил, что если европейские страны все-таки введут свои войска на Украину, то это как раз может стать поводом применить "Орешник".

"Вы только представьте себе: к Одессе подошли бойцы французской дивизии, по ним нанесут удар «Орешником», дивизия перестанет существовать", - предположил эксперт.

Матвийчук резюмировал, что такой ход России "отрезвит Европу".

Ранее газета Telegraph со ссылкой на полученную информацию сообщила, что Великобритания рассматривает возможность размещения войск на Украине на пять лет, в рамках планов, которые обсуждают союзники по "коалиции желающих".

В то же время накануне агентство France Press отмечало, что из тридцати стран - участниц "коалиции желающих" только шесть государств заявили о готовности направить войска на Украину. Это Франция, Великобритания и страны Балтии.