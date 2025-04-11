В Генштабе ВСУ испугались окружения Сум

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасается, что российские военные в результате наступления в Сумской области могут окружить Сумы. Об этом со ссылкой на источники в украинском командовании сообщает «Би-Би-Си».

Как следует из публикации, в Генштабе ВСУ фиксируют признаки наращивания сил группировок Вооруженных сил (ВС) России в Сумской и Харьковской области. В украинском командовании опасаются возможного окружения Сум.

Собеседники из Генштаба ВСУ в беседе с журналистами также выразили уверенность, что целью ВС России будет создание буферной зоны на территории Сумской области.

Ранее стали известны подробности наступления российских войск в Сумской области. Военные, заняв Басовку, продвинулись к Юнаковке и оказались на окраинах Локни, рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.