Российский морпех рассказал, как спальный мешок спас его отряд от FPV-дронов

Штурмовик морской пехоты Северного флота с позывным "Дан" рассказал, как спальный мешок спас его от FPV-дронов противника.

© Российская Газета

Молодому человеку в нынешнем году будет 30 лет. Он родился в Набережных Челнах, но потом семья переехала в Нижегородскую область, в дом, который им остался от прадеда, рассказал он "Красной звезде". На "Дана" большое влияние оказал дед - кадровый военный, командир, получивший образование у офицеров, прошедших Первую и Вторую мировые войны.

В Москве, куда перебралась семья "Дана", его определили в школу олимпийского резерва, он серьезно занимался греко-римской борьбой. А когда началась спецоперация, подписал контракт. И уже воюет два года.

Первый боевой опыт получил под Луганском в районе Куземовки и Новоселовки. Это направление было сложным - там находились опытные бойцы ВСУ, многие из которых воевали еще с 2014 года.

Самый страшный момент произошел под Богдановкой. Отряд держал укрепление - шесть человек в крохотном блиндаже метр на метр. FPV-дроны летали постоянно, их цель - уничтожить россиян. Два беспилотника со взрывчаткой смогли залететь внутрь, но не взорвались. Морпехов спас обычный спальный мешок, висевший на входе. В него и уткнулись FPV-дроны.

Сейчас "Дан" - командир отделения. Он учит молодых морпехов тому, чему сам научился за время на СВО. И считает, что главное - физическая подготовка. Но помимо выносливости и силы, надо иметь голову на плечах, уметь ориентироваться на местности, сливаться с ней. За время, что он провел на позициях в обороне, ни разу не получил удара по своей тщательно замаскированной огневой точке.