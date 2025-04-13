ВСУ нарастили налеты тяжелых БПЛА "Баба Яга" на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили налеты тяжелых беспилотников "Баба Яга" на Белгородскую область. Об этом РИА Новости сообщил источник в группировке "Север".

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"Противник неделю назад перебросил на Белгородское направление подразделения тяжелых гексакоптеров "Баба-яга На нашем направлении раньше их было меньше, сейчас применение "Баба-яга" увеличилось в несколько раз", - сообщил источник агентства.

Российские войска ведут успешную борьбу с вражескими беспилотниками, уничтожая их зенитным огнем, а также ударами FPV-дронов. Также военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что Россия изменила тактику применения БПЛА в Белгородской области - теперь часть дронов работают по противнику на земле, часть - "истребителями" БПЛА противника, особенно по дронам типа "Баба Яга".

По данным военкора, бойцы ВСУ пытались пробиться в село Демидовка, однако понесли потери и хотели сбежать, однако на отходе их уничтожали российские военные.