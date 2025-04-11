Попов: Космонавт Зубрицкий сделал выбор остаться в России в 2014 году

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Российский космонавт Алексей Зубрицкий, который недавно прибыл на Международную космическую станцию (МКС), ранее служил в Военно-воздушных силах Украины и там был приговорен к 15 годам лишения свободы. Он сам принял решение остаться в России в 2014 году, как рассказал Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, после воссоединения Крыма с Россией военнослужащие имели право выбирать, где продолжить службу — на Украине или в России.

Он объяснил, что это решение не следует рассматривать как предательство, так как многие, включая Зубрицкого, оформляли необходимые документы для продолжения службы в России.

— Здесь не может быть понятия предательства или измены Родине. Потому что те, кто остался на территории России, оформляли соответствующие документы. Они, кстати, остались служить не обязательно именно в Крыму, а могли перевестись и в другие регионы страны, — подчеркнул Попов в беседе с aif.ru.

Зубрицкий, уроженец Украины и бывший летчик украинских ВВС, окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил в 2013 году и после воссоединения Крыма с Россией перешел на службу в российские Вооруженные силы. В 2018 году он стал кандидатом в космонавты-испытатели.

10 апреля стало известно, что украинский ТЦК (территориальный центр комплектования) попытался мобилизовать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) 32-летнего космонавта и бортинженера Алексея Зубрицкого, который на данный момент находится на Международной космической станции (МКС).