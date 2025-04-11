ВСУ заставили женщину покинуть дом в ДНР и угрожали насилием ее детям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в поселке Великая Новоселка на юге Донецкой народной республики (ДНР), угрожая насилием над детьми, вынудили местную жительницу покинуть населенный пункт. Об этом рассказал спасенный из поселка сосед женщины, пишет ТАСС.

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По его словам, соседку изнасиловали. «Она в шоковом состоянии находилась. Ей сказали, что если она сейчас не заведет машину и не уедет вместе с дочерьми, то с ними они сделают то же самое», — уточнил он.

По словам мужчины, дочерям пострадавшей на тот момент было 10 и 12 лет.

Ранее солдат ВСУ изнасиловал мобилизовавшего его полицейского. Военнослужащий был насильно мобилизован в армию, но потом дезертировал и захотел отомстить.