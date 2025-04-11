Глава российской администрации Харьковскую области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают в регион все больше бойцов и наемников. Его слова приводит РИА Новости.

Ганчев подчеркнул, что местные жители не могут не замечать действий ВСУ. «Нынешние власти в Харькове заявляют об увеличении ударов по выявленным в городе и районе пунктам дислокации личного состава и военным объектам», — отметил он.

Главы администрации добавил, что местные жители стараются противостоять украинским солдатам и помогают российским военным получать данные о местах расположения ВСУ. Это позволяет российским бойцам наносить точечные удары, заключил он.

Ранее Ганчев обвинил солдат ВСУ в мародерстве. Он сравнил украинских военных с варварами, а также заявил, что они вскрывают пустующие квартиры и выносят все, что могут.