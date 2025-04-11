Румынию сделали ключом к развязыванию третьей мировой войны, которую начнет НАТО. Такое мнение в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил бывший кандидат в президенты страны Кэлин Джорджеску.

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"Они хотят начать Третью мировую войну из Румынии. В это будет вовлечена вся Европа и США", - предупредил политик (цитата по РИА Новости).

Он подчеркнул, что в интересах страны подобного никогда не было. Но выбора у нее нет, так как Бухарест представляет стратегическую ценность для НАТО. Во-первых, Румыния имеет самую протяженную границу с Украиной, а во-вторых - выгодное географическое положение.

"Кроме того, Румыния - ключ к Черному морю и господству на Балканах", - резюмировал Джорджеску.

Напомним, ранее политик предупреждал, что военная база НАТО "Михаил Когэлничану", которая находится в Констанце на юго-востоке Румынии, может быть использована как плацдарм для начала войны против РФ.

Также он подчеркивал, что страну толкают к вступлению в конфликт, и призывал не допустить этого.