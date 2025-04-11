Минобороны РФ сообщило о подвиге рядового Дубины

Российские артиллеристы в ходе СВО повышают точность ведения огня. Наводчик орудия гвардии рядовой Виктор Дубина с первого выстрела поразил скопление живой силы противника и вынудил врага прекратить атаку.

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Подвиг был совершен при штурмовке опорного пункта противника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. Мотострелки захватили траншеи и блиндаж ВСУ, однако противник перешел в контратаку.

Для захвата опорника противник сосредоточил несколько единиц бронетехники, которое усилил пехотой.

"Дубина получил координаты от разведывательной группы о скоплении живой силы и техники врага, готовящихся выдвинуться на подкрепление терпящим бедствие боевикам. Виктор оперативно навел орудие на цель и выполнил огневую задачу", - сообщает пресс-служба военного ведомства.

В результате огневого налета контратака ВСУ была сорвана, а российские мотострелки удержали важный стратегический пункт.