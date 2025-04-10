Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что в конце апреля и в мае армия России, вероятно, активизирует свои наступательные действия на фронте.

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Он отметил, что российские войска могут сосредоточиться на покровском направлении, усилить давление на восточных фронтах в районе Купянска и Лимана, а также на юго-востоке возле Запорожья и Новопавловки.

«Абсолютный приоритет, по моему мнению, сейчас будет на покровском направлении», – подчеркнул Палиса в интервью Reuters.

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Украинский чиновник добавил, что Киев пока не обсуждал с американскими партнерами вопрос о предоставлении дополнительной военной помощи, но это может стать темой переговоров о прекращении огня. В настоящее время Украина активно работает над развитием своей системы противовоздушной обороны, получая лицензии и техническую документацию от нескольких стран для производства необходимого оборудования.

«Процесс движется, и достаточно динамично», – заключил он.

В этом месяце главарь киевского режима Владимир Зеленский предупреждал о подготовке российских войск к новому наступлению на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский позднее заявил, что Россия фактически уже начала свое наступление на Сумщину и Харьковщину.

Напомним, ранее российские десантники водрузили флаг ВДВ в центре Журавки в Сумской области.