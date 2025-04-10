В подполье сообщили об ударе по украинским объектам в Житомирской области

Вооруженные силы России нанесли удары в Житомирской области вблизи бронетанкового завода, где работают с западной техникой, и у авиабазы. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Житомир, «прилеты»: три «прилета» на окраине в направлении бронетанкового завода в 17:30 (совпадает с мск — «Газета.Ru»), где перебирают новую западную технику и готовят ее к реальным боевым условиям», — сообщил собеседник агентства.

Лебедев добавил, что также были зафиксированы «прилеты» и в районе местной авиабазы в Озерном. По данным подполья, попадание произошло с детонацией и «мощным звуком».

31 марта Лебедев сообщил, что ВС РФ поразили авиабазу украинской армии в Полтавской области. По словам координатора подполья, с этой авиабазы в последнее время часто взлетали самолеты «курсом на восток». Кроме того, российские военные нанесли удар по украинской авиабазе Озерное в Житомирской области, добавил подпольщик.