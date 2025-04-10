Командир ВСУ вместе с отделением сдался в плен на брянской границе

Группа украинских военных из 101-й отдельной бригады ТРО ВСУ сдалась в российский плен возле границы с Брянской областью, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

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Источник отметил, что перед сдачей в плен бойцы ВСУ под командованием младшего сержанта В. Пирната получили приказ штурмовать позиции ВС РФ «для отвлечения внимания».

Украинские военные не посчитали возможным выполнить приказ командования, предпочли сдаться в плен.

«Я приказал своему отделению сложить оружие и идти сдаваться русским», — пояснил Пирнат.

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После того, как сержант и солдаты вышли из зоны видимости украинского ударного БПЛА, они бросили оружие и с высоко поднятыми руками вышли к российским войскам.

Ранее сообщалось, что добровольно сдавшиеся в плен украинские военные имеют постоянную возможность общения с родными и близкими. При необходимости им оказывается медицинская помощь.