Стало известно, как остановка завода в Шостке скажется на боевых действиях

Выход из строя завода по производству боеприпасов в городе Шостка Сумской области даже на несколько месяцев скажется на интенсивности огня ВСУ, рассказал в беседе с NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. Он отметил, что это было уникальное производство.

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Там два завода соединены в один, шло производство снарядов и капсюлей. Сейчас предприятия ликвидированы или понесли очень большие потери. Это, несомненно, скажется на интенсивности артиллерийского огня противника, на обеспечении снарядами, — сообщил эксперт.

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При этом, по его словам, говорить о точном количестве боеприпасов, которое потеряют ВСУ, сложно.

Если даже завод на несколько месяцев выйдет из строя, то это очень серьезно. Такого рода объекты при восстановлении вообще-то взрывоопасны. Может начаться детонация взрывчатых веществ и прочее, — подчеркнул Дандыкин.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на украинского офицера Антона Сербина сообщила, что главный объект ВСУ по производству боеприпасов был уничтожен в конце декабря 2024 года. Издание отметило, что ранее объект уже несколько раз подвергался атакам ВС России. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.