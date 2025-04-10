Названы ключевые цели будущего иностранного контингента на территории Украины

Глава Минобороны Великобритании Джон Гили назвал четыре ключевых цели будущего иностранного контингента на территории Украины. Его слова приводит РБК.

Гили указал, что «планы хорошо проработаны и включают в себя четкие цели для Украины».

«Во-первых, обеспечить безопасное небо. Во-вторых, обеспечить безопасное море. В-третьих, поддержать мир на земле. И, в-четвертых, поддержать украинские вооруженные силы, чтобы они стали сильнейшим сдерживающим фактором», — отметил он.

Глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что «коалиция решительных» стремится к длительному миру на территории Украины.

Напомним, что дискуссии о возможной отправке западных военных миротворческих сил на Украину ведутся не первый месяц. Ключевыми сторонниками этой идеи являются Великобритания и Франция. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя данную инициативу, заявлял, что Россия не видит возможности для компромисса по этому вопросу, поскольку при таком сценарии страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования конфликта, так как этот контингент будет создавать «факты на земле».