Петля на горле "генерала 200" затягивается с трех направлений

Российская армия продвигается на трех основных направлениях на Донбассе – Торецком, Покровском и Кураховском, украинские контратаки минимальны, пишет один из самых цитируемых западных военных аналитиков, бывший американский морпех Роб Ли. Он ссылается на расчеты OSINT-группы DeepState.

Сокращается так называемая «серая зона», где идут бои за территориальный контроль: на Кураховском направлении ее площадь составляет 33 кв. км, на Торецком – 36 кв.км, а на Покровском – более 120 кв. км. Для сравнения: в Запорожской области «серая зона», по оценкам, составляет почти 85 кв. км. А в ЛНР и на северо-востоке Харьковской области – почти 160 кв. км. Хотя к подобным расчетам стоит относиться крайне осторожно.

Польские эксперты Анджей Вилк и Петр Зоховски из Центра восточноевропейских исследований (OSW) описывают российское наступление как «медленное, но устойчивое». В частности, после длительных боев российские войска наконец-то смогли полностью выбить оккупантов ВСУ из Торецка, а также расширить контроль над территориями к северу от города (дошли почти до станции Клебан-Бык, полностью освобожден поселок Крымское).

В харьковской области российские войска продвигаются к северу от Купянска, расширяя плацдарм на правом (западном) берегу Оскола.

В Запорожской области российские войска продвигаются к западу от Орехова, укрепив контроль над участком дороги между Степовым и Щербаками. С начала апреля российские войска осуществляли диверсионно-зондирующие операции (так их описывает OSW). Им уже удалось вклиниться в полуразрушенную оборону ВСУ на глубину до 5 км в полосе шириной 10 км между Степовым и Щербаками.

На нескольких участках фронта ВСУ пытаются даже контратаковать, хотя скорее в информационном пространстве, чем на реальном поле боя. В частности, на границе Харьковской области и ЛНР украинцы якобы снова захватили деревню Надежда. Однако никаких объективных доказательств, конечно, нет.

Польский военный эксперт Михаил Брушевски из Defence24 пишет, что наибольшее беспокойство в Генштабе ВСУ вызывает то, что российская армия наступает на Красный Лиман. Сейчас российские подразделения находятся всего в 11 км от города со стороны Ямполовки (она была освобождена 18 февраля, сообщило Минобороны России).

Российские войска имеют преимущество на участке Ново-Екатериновка – Невская и активно ведут наступательные действия. Атаки продолжаются в районе Новомихайловки, а российские войска за последние дни – с начала апреля – добились тактического успеха в районе Невского и Нового. Сейчас идут бои за деревню Катериновка, население которой до начала СВО составляло всего 37 человек.

– Ситуация выглядит не очень хорошо для ВСУ в этом районе. Очевидны неэффективное использование ресурсов бригады, удерживающей зону ответственности, плохая ситуационная осведомленность и преобладание русских беспилотников. Ситуация ухудшается, – пишет Брушевски в статье для Defence24 со ссылкой на украинские источники.

Ситуацию на Краснолиманском направлении российские войска могут использовать, чтобы расширить плацдарм к северо-востоку. Это позволит в ближайшие месяцы гарантировать освобождение как самого Красного Лимана, так и Боровой, цитирует Defence24 доклад американского Института изучения войны (ISW).

Такой огромный интерес западных OSINT-аналитиков связан с тем, что Краснолиманское направление является одним из ключевых в зоне боевых действий на востоке Украины. Оно расположено на стратегическом перекрестке ДНР, ЛНР и Харьковской областей. Контроль над этой территорией позволяет военным влиять на логистику и передислокацию войск.

Красный Лиман расположен всего в 14 км к северо-западу от Славянска – основного логистического и административного центра в оккупированной украинцами части Донбасса. Таким образом, украинская оборона Лиманского укрепрайона затрудняет продвижение российских войск в направлении Славянско-Краматорской агломерации, резюмирует Брушевски. Именно поэтому в ближайшие недели, по мнению польского эксперта, здесь ожидается серьезное наступление для окончательного прорыва обороны ВСУ.