Российские военные разработали антидроновый станок для ПКМ

Российские военные разработали станок для пулемета Калашникова ПКМ, позволяющий эффективно поражать дроны. Об этом Дмитрий Еремин в беседе с «Красной звездой».

Еремин отметил, что антидроновый станок разработали в окружном учебном центре.

«Он предназначен для удобного и в то же время простого в использовании приспособления для поражения беспилотных летательных аппаратов противника, а также наземных целей из положений стоя и с колена», — сказал Еремин.

Станок обеспечивает сектор обстрела 360 градусов по горизонтали, а вертикальные углы наводки составляют от минус 45 до плюс 90 градусов.

В январе стало известно, что опору для поражения беспилотников огнем стрелкового оружия, которую разработал концерн «Калашников», испытали в зоне специальной военной операции. На станке можно закрепить оружия для поражения малоразмерных беспилотников на расстоянии до 300 метров.