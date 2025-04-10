В США приняли на вооружение истребитель «Франкенджет»

ВВС США приняли на вооружение «Франкенджет». Это истребитель F-35, который, словно герой истории об учёном Викторе Франкенштейне, был собран из двух разрушенных самолётов.

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«Донорами» для «Франкенджета» стали два истребителя, у одного из которых (AF-211) была повреждена передняя часть, а у другого (AF-27) - задняя. Вместо того, чтобы списать оба борта было принято решение соединить уцелевшее. В итоге носовую часть с AF-27 сняли и установили на AF-27.

«Этого ещё никто не делал. Это первый F-35 «Франкенджет» на сегодняшний день. Это история», — заявил ведущий инженер-механик компании Lockheed Martin Скотт Тейлор.

В Пентагоне добавили, что «Франкенджет» полностью работоспособен, а его создание обошлось в 11,7 млн долларов - на 63 млн долларов меньше, чем постройка нового F-35.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новейший американский истребитель F-47 станет «самым передовым, мощным и смертоносным самолётом в истории», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».