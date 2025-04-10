Названы страны с «планами апокалипсиса» на случай ядерной войны

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия, США и, вероятно, Китай имеют тщательно проработанные планы на случай ядерной войны. Об этом Кнутов рассказал NEWS.ru.

Эксперт назвал такие государственные стратегии «планами апокалипсиса». По его словам, в подобных документах описывается порядок действий в случае ядерного конфликта, в том числе время первого удара, начала воздушно-космической операции и ее стадии.

«В них [в планах - при. ред.] четко расписано <…>, откуда и какие наряды сил будут выделяться, сколько ракет полетит межконтинентальных, баллистических, сколько будет использовано бомбардировщиков», - подчеркнул Кнутов.

Как отметил эксперт, «здравомыслящие люди» в правительствах понимают, что победителей в ядерной войне не будет. Это остается сдерживающим фактором для мировых держав.

Ранее российский философ Александр Дугин заявил, что изменение идеологии властей США при Дональде Трампе открывает «огромные возможности» для диалога Москвы и Вашингтона. По его мнению, в планы Трампа не входит продолжение конфликта на Украине или «ядерный апокалипсис». Философ считает, что российско-американские отношения сейчас находятся в «беспрецедентной» точке.