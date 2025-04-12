Страшнее Хиросимы: США ускорили планы по созданию оружия массового уничтожения

На фоне опасений Третьей мировой войны США ускоряют планы по созданию ядерного оружия, в 24 раза более мощного, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. Новейшее американское оружие массового уничтожения запускается в производство на семь месяцев раньше запланированного срока, поскольку продолжают расти страхи войны с Китаем.

Американские ученые из Национальной лаборатории Сандия в Нью-Мексико приступают к разработке ядерной "гравитационной бомбы" B61-13, производство которой для ВВС США первоначально планировалось начать в 2026 году.

Гравитационные бомбы, поясняет Daily Mail, это бомбы, сброшенные с военного самолета, которые позволяет гравитации выполнять всю работу.

Сроки были сдвинуты из-за "критической проблемы и неотложной необходимости" в новом средстве ядерного сдерживания - угрозы, которая, как мы надеемся, достаточно велика, чтобы отбить у врагов Америки охоту нападать первыми. Бомба B61-13 в 24 раза мощнее атомной бомбы, сброшенной на японскую Хиросиму в 1945 году. Эта первая атомная бомба, получившая название "Малыш", имела мощность около 15 килотонн - взрывной эквивалент 15 000 тонн в тротиловом эквиваленте. С другой стороны, взрыватель B61-13 рассчитан на мощность около 360 килотонн, или 360 000 тонн в тротиловом эквиваленте.

Планировалось, что к 2028 году это конкретное оружие станет полноценной заменой устаревшим ядерным бомбам, которые несут американские бомбардировщики-невидимки и сбрасывают на цели без предупреждения.

Однако в условиях растущей экономической и военной напряженности между США и такими крупными державами, как Китай и Россия, кардинально измененный график может привести к появлению на поле боя нового устрашающего оружия к концу этого года, пишет Daily Mail.

Китай уже нанес ответный удар по угрозам президента Дональда Трампа ввести дополнительные тарифы, резко предупредив, что Пекин готов к тарифной войне или "к любому другому типу войны".

Команда лаборатории в Нью-Мексико обещает, что их ускоренный график также сократит общее время производства ядерной бомбы B61-13 на 25 процентов.

В сентябре Министерство энергетики США заявило: "B61-13 предоставит президенту дополнительные возможности для борьбы с определенными труднодоступными военными объектами большой площади".

Несмотря на то, что американские военные спешат запустить в производство новое ядерное оружие, правительственные чиновники отметили, что этот шаг не приведет к увеличению и без того огромных ядерных запасов Вашингтона.

Мощность новой бомбы будет такой же, как и у ее предшественницы, B61-7 времен холодной войны, и составит, по оценкам, 360 000 тонн, а радиус взрыва составит примерно 190 000 футов, что соответствует длине двух Манхэттенов.

По мере увеличения производства B61-13 в этом году Министерство энергетики сообщило, что будет создано меньше ядерных бомб B61-12.

Как пишет Daily Mail, бомба B61-12 была новейшим ядерным оружием, созданным в рамках военной программы продления срока службы (LEP), которая модернизирует старые версии этих бомб, чтобы сделать их более безопасными и надежными.

Боеголовка B61-13 заимствована у существующей B61-7, которая выпускается с 1980-х годов, и дополнена новыми функциями B61-12, такими как улучшенные системы безопасности и хвостовой комплект точного наведения.

В то время как нынешняя бомба B61-12 сертифицирована для использования на бомбардировщиках-невидимках B-2 и истребителях, таких как F-15 Eagle и F-35 Lightning, планируется, что B61-13 будет использоваться на новейшем американском бомбардировщике-невидимке, который в настоящее время находится в стадии разработки, - B-21 Raider.

Планы по созданию B61-13 разрабатывались с 2023 года, когда администрация Байдена опасалась, что украинский конфликт может перерасти в разрушительную войну по всей Европе.

Если бы бомба B61-13 упала на такой город, как Пекин, она, вероятно, вызвала бы значительные разрушения: по оценкам, 788 000 человек погибли и 2,2 миллиона получили ранения. Все, что находилось в радиусе полумили от места взрыва бомбы, было бы уничтожено возникшим огненным шаром, а взрывная волна разрушила бы здания и убила бы почти всех в радиусе мили, пишет Daily Mail. Те, кто находился в радиусе двух миль от места взрыва, также пострадали бы от высокого уровня радиации, который, вероятно, убил бы их в течение месяца. Еще 15 процентов выживших, вероятно, умерли бы от рака позже в своей жизни.

В настоящее время в арсенале США имеется примерно 5044 ядерных боеголовки, и Россия является единственной страной, у которой их больше, отмечает Daily Mail. Однако другие пять стран - Китай, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея - за последние 40 лет увеличили свои ядерные запасы более чем на 700 боеголовок.

Опасения по поводу надвигающейся ядерной войны возникли после того, как такие организации, как Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA), отметили, что действие договора о постоянном запрете ядерных испытаний зашло в тупик, а такие страны, как Россия и Китай, начали возводить новые здания на своих ядерных объектах.

В феврале правительство США также объявило, что оно также возобновит свои программы ядерных испытаний на секретных подземных объектах.