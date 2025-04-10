Скончался комик Александр Чечун, который еще в начале специальной военной операции в 2022 году вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). О гибели артиста 9 апреля сообщили украинские СМИ.

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Причина и подробности гибели юмориста не раскрываются. Кроме того, остается неизвестным то, связана ли смерть артиста с участием в боевых действиях, передает «Российская газета».

25 февраля на передовой был уничтожен актер Алексей Самойленко, который вступил в ряды ВСУ и стал воевать против России. Начальник штаба оперативного командования украинской армии «Запад» Александр Селецкий 2 января тоже был ликвидирован на фронте. Кроме того, на передовой был убит и Вступивший режиссер Виталий Кокошко.

Военный корреспондент Евгений Поддубный 14 декабря сообщил о том, что Вооруженные силы РФ устранили и высокопрофильного командира, главу разведки 25-й бригады ВСУ Николая Дупешко. Зятя бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая скончалась в результате покушения, Василия Особу тоже убили на передовой. Об этом 6 октября сообщила его жена София Семчишин.