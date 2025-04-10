Группировка "Север" уничтожила танк ВСУ в Сумской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка на территории Сумской области. Его ликвидировал оператор беспилотника.

© ТК «Звезда»

Танк обнаружили при помощи БПЛА военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север». Он находился на огневой позиции в лесу.

Проанализировав полученные данные, военнослужащие задействовали FPV-дрон. Оператору беспилотника на оптоволокне удалось добиться прямого попадания, которое и уничтожило танк ВСУ.

Ранее российские мотострелки показали от первого лица уничтожение двух танков и боевой машины пехоты врага. Поразить их смогли 200-й отдельной мотострелковой бригады.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.