Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения инфраструктуре военного аэродрома на Украине.

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Помимо этого, удалось поразить украинские склады с военной техникой, боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением. Досталось и скоплениям техники врага, иностранных наемников и живой силы ВСУ в 144 районах.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Журавка на территории Сумской области. Им овладели в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север».