В Кремле не стали комментировать отправку генерала Попова на СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об отправке экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Речь идет о следственных действиях. Мы традиционно ничего связи с этим не комментируем», — заявил представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.

9 апреля Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу и разрешить ему отправиться в зону СВО. Адвокат военачальника Сергей Буйновский заявил, что в Минобороны РФ решили заключить контракт с его подзащитным.

В мае 2024 года генерал-майора Попова задержали и взяли под стражу, однако в июле ему изменили меру пресечения на домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для строительства оборонных сооружений на линии боевого соприкосновения. Стоимость ущерба составила более 130 млн рублей. Однако в окончательной редакции обвинительного заключения сумма ущерба снизилась до 105 млн рублей.