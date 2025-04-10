Минобороны: из-за атаки БПЛА ВСУ поврежден газопровод в Белгородской области

Распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Белгород» повреждён в результате атаки украинского беспилотника 9 апреля, сообщает Минобороны России.

За прошедшие сутки ВСУ 11 раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры России в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях.

Накануне дрон-камикадзе ВСУ атаковал сельскохозяйственное предприятие в Брянской области, в результате чего повреждения получили электро- и газовая подстанции, обеспечивающие его работу.

Ранее в Минобороны России подчёркивали, что продолжающиеся намеренные атаки ВСУ по российским энергообъектам говорят о полной недоговороспособности представителей Киева.