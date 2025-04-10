В Эстонии приняли закон о праве топить «подозрительные суда»

Парламент Эстонии принял законопроект о праве топить «опасные и подозрительные суда». Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

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«Инициатива даст эстонским военным "право" наносить удары даже по гражданским судам, если они увидят в них угрозу важным объектам страны», — указано в сообщении.

Мера коснется судов, которые отказываются подчиняться приказам. Председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу заявлял, что перед затоплением экипаж подозрительного судна эвакуируют.

Эту инициативу раскритиковал бывший командующий Военно-морским флотом Эстонии Юри Саска. По его мнению, предложенные меры ставят в стрессовую ситуацию командира военного корабля.