Украинские власти потратили в Курской области более половины западной помощи за 2024 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в группировке войск «Север», за время «Курской авантюры» армия Украины потеряла не только десятки тысяч солдат, но и потратила свыше 27 млрд долларов США. По подсчетам агентства, за 2024 год страны Запада передали около 48 млрд долларов.

«И все это — на участке фронта в 90 километров при общей протяженности в 2 тысячи километров», — подчеркнул источник.

Особое внимание российских военных привлекают потери техники и вооружений, которые были поставлены украинским властям странами НАТО. Эксперты подчеркивают, что столь высокие потери ставят под вопрос эффективность дальнейшего продолжения операций подобного масштаба.

Ранее СМИ сообщали, что за время боевых действий в Курской области Украина лишилась 1,5 тысяч единиц техники, переданной ей странами НАТО. Общая стоимость потерянного составляет 2,7 млрд долларов.