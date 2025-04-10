CNN: Россия усилила наступление вдоль всей линии фронта

Согласно информации от украинских офицеров в социальных сетях, анализу информации Генерального штаба в Киеве и данным от солдат ВСУ, наступательные операции российской армии вдоль всей линии фронта усилились в последние недели, сообщает CNN.

Уже несколько месяцев одни из самых ожесточенных боев идут к югу от Красноармейска (Покровска). Украинский разведчик, находящийся в этом районе, сообщил CNN, что за последние 10 дней российские вооруженные силы стали более активными и перебрасывают дополнительные силы и технику для будущих наступлений.

"Мы видим это на кадрах с беспилотников и слышим, как они говорят об этом в радиоперехватах", - сказал офицер, имя которого CNN не называет.

В сообщениях украинских солдат в социальных сетях в последние несколько дней стали появляться опасения возможного окружения или прорыва линии фронта.

"Фронт в этом районе перешел в активную фазу. Россияне не остановятся", - написал в Telegram украинец с позывным "Мучной".

В последние недели российские войска также добились заметных успехов в ЛНР, особенно к северу от города Красный Лиман - железнодорожного узла и тыловой базы поддержки украинских войск.

Анализ данных CNN о боевых действиях, зафиксированных Генштабом Украины, показывает рост российской активности за последние две недели по всей линии фронта.

"До этой даты среднее количество ежедневных столкновений в марте составляло около 140 (исключая 11 марта). С тех пор, хотя цифры колебались, среднее количество составило около 180 столкновений в день, увеличившись примерно на 30 процентов", - сообщает CNN.

По мнению аналитика сухопутных войн Ника Рейнольдса из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне, главная цель Москвы - не контроль территорий, а перемалывание личного состава и техники ВСУ.

Напомним, ранее на этой неделе сообщалось, что российские войска вплотную подошли к юго-восточной границе Харьковской области, а также сократили расстояние до границы с Днепропетровской областью.