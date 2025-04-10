Стало известно об отправленном на СВО отце шестерых детей

На специальную военную операцию (СВО) был отправлен отец шестерых детей. Об этом стало известно из публикации уполномоченной по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой во «ВКонтакте».

По словам омбудсмена, она получила несколько обращений от россиян, которые пытаются вернуть своих близких из зоны СВО и перевести их в войсковые части, расположенные по месту жительства. В качестве одного из примеров она привела историю упомянутого отца шестерых детей. Как отметила Жамбалова, ситуация оказавшегося в зоне спецоперации россиянина осложняется тем, что мать детей ведет асоциальный образ жизни и не ухаживает за ними.

«Поступило обращение от матери военнослужащего по контракту с просьбой помочь в решении вопроса о ненаправлении его в зону проведения СВО (...) Супруга военнослужащего ведет асоциальный образ жизни и не в состоянии должным образом заниматься воспитанием детей», — рассказала омбудсмен и добавила, что младшему ребенку военнослужащего исполнилось всего два года.

Жамбалова пообещала взять это дело на контроль.

Ранее сообщалось, что российский отец-одиночка был мобилизован на СВО и вернулся только через 2,5 года.