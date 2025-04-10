Систему постановки аэрозольных дымовых завес "Туча" сделали переносной

В одном из уральских соединений войск радиационной, химической и биологической защиты прошли успешные испытания переносной версии системы 902В "Туча". Об этом сообщает "Красная звезда".

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Новое решение позволяет оперативно создавать аэрозольные дымовые завесы без задействования техники, обеспечивая маскировку для скрытного передвижения сил, особенно в районах, где отсутствуют естественные укрытия.

Разработка представляет собой усовершенствование ранее применявшейся системы, которая устанавливалась на бронетехнику. Специалисты батальона огнеметного и аэрозольного противодействия из части РХБ защиты окружного подчинения в течение полугода адаптировали ее к условиям переносного использования, сделав систему автономной и более безопасной в эксплуатации.

Напомним, что ранее система 902В "Туча" использовалась исключительно как средство постановки дымовых завес с борта бронетехники - в первую очередь танков и боевых машин. Ее переносной вариант открывает новые тактические возможности: теперь дымовая завеса может быть установлена в труднодоступных местах, где невозможно задействовать технику, а также в условиях, когда требуется быстрое развертывание маскировки силами небольших подразделений.

Новая разработка существенно расширяет возможности по обеспечению скрытности и защите на поле боя. Благодаря мобильности, военнослужащие смогут применять "Тучу" в самых различных условиях - от городской застройки до лесистой местности.