Систему постановки аэрозольных дымовых завес "Туча" сделали переносной
В одном из уральских соединений войск радиационной, химической и биологической защиты прошли успешные испытания переносной версии системы 902В "Туча". Об этом сообщает "Красная звезда".
Новое решение позволяет оперативно создавать аэрозольные дымовые завесы без задействования техники, обеспечивая маскировку для скрытного передвижения сил, особенно в районах, где отсутствуют естественные укрытия.
Разработка представляет собой усовершенствование ранее применявшейся системы, которая устанавливалась на бронетехнику. Специалисты батальона огнеметного и аэрозольного противодействия из части РХБ защиты окружного подчинения в течение полугода адаптировали ее к условиям переносного использования, сделав систему автономной и более безопасной в эксплуатации.
Напомним, что ранее система 902В "Туча" использовалась исключительно как средство постановки дымовых завес с борта бронетехники - в первую очередь танков и боевых машин. Ее переносной вариант открывает новые тактические возможности: теперь дымовая завеса может быть установлена в труднодоступных местах, где невозможно задействовать технику, а также в условиях, когда требуется быстрое развертывание маскировки силами небольших подразделений.
Новая разработка существенно расширяет возможности по обеспечению скрытности и защите на поле боя. Благодаря мобильности, военнослужащие смогут применять "Тучу" в самых различных условиях - от городской застройки до лесистой местности.