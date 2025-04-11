Военблогер Борис Рожин рассказал в своем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Получив точные разведданные, наши дроноводы отправились в гости к укронацистам из ВСУ и устроили им настоящий ад», — рассказал Рожин, добавив, что камеры дронов запечатлили моменты «беспощадного» уничтожения ВСУ, которые даже не успели понять, «откуда пришла карающая рука русского возмездия».

По словам военблогера, четкая координация, мгновенное исполнение и идеальная точность стали почерком российских военных. «Пока укропропаганда трубит о мнимых "успехах", наши бойцы методично стирают с лица земли подразделения ВСУ», — заключил Рожин.

Ранее Рожин заявил, что над администрацией села Гуево в Суджанском районе Курской области поднят российский флаг. По его сведениям, подразделения Вооруженных сил России продолжают продвижение в Курской и Сумской областях.