На Украине признались в «авиационном каннибализме»

Запад передает Вооруженным силам Украины (ВСУ) старые истребители F-16, но не поставляет необходимого количества запчастей.

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Об этом заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан украинскому телеканалу «Новости.Live».

«Мы вынуждены заниматься (...) "авиационным каннибализмом", есть такой термин. Они передают нам два нелетающих самолета F-16 с целью, чтобы мы разобрали их на компоненты и агрегаты и имели запасные запчасти для остальных самолетов, используемых в ВСУ», — объяснил Хазан.

НАТО передаст Украине дополнительные F-16

По словам президента Украинской авиационной ассоциации пилотов, Киев получает западные истребители 1980-х годов. Он добавил, что модернизация одного переданного ВСУ F-16 до современного уровня обойдется более чем в 200 миллионов долларов (около 16,6 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).