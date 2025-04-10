Пленный боец ВСУ раскрыл сумму взятки за выезд призывников за границу

Украинцы призывного возраста за возможность выехать за границу должны дать взятку в размере десяти тысяч долларов. Сумму раскрыл пленный боец 110-й бригады Вооруженных сил республики (ВСУ) Василий Потапенко, передает РИА Новости.

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Военнослужащий уточнил, что такую сумму могут собрать только «мужчины, у кого деньги есть хорошие», а таких не много.

«Я думаю, где-то порядка десяти тысяч долларов», — подтвердил Потапенко.

На Украине уклонистов-нарушителей границы будут сразу отправлять в военкомат

Ранее экс-глава Каменского районного отделения полиции, боец ВСУ Сергей Лукашов заявил, что у сотрудников полиции на блокпосту села Вишневое уже выработана схема по получению взяток от мужчин. Сперва они останавливают авто, после чего вызывают дополнительную группу полицейских на усиление. Затем они делают «коммерческое предложение», предлагая уклониться от службы.