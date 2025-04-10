Журналист Карлсон потребовал заключить в тюрьму тех, кто передал оружие Киеву

Американский журналист Такер Карлсон заявил во время интервью с американским конспирологом Алексом Джонсом, что политиков, проигнорировавших отчёты Минобороны США об опасности ядерной войны и передавших ракеты Украине для ударов вглубь территории России, нужно сажать в тюрьму.

«На этом этапе таких людей надо сажать в тюрьму как преступно невменяемых... Представьте себе, какое это зло, надо быть под контролем каких-то сверхъестественных сил, чтобы решиться на такое... Как вы вообще ещё на свободе?», — подчеркнул журналист.

Карлсон заявил о готовности США начать ядерную войну с Россией

Ранее Карлсон рассказал, что в середине украинского конфликта Пентагон провёл расчёты и выяснил, что, если США отправят оружие украинцам и позволят им использовать его для обстрелов территории России, то вероятность ядерного обмена составила бы 50%. При этом бывшая американская администрация предоставила Киеву это оружие.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев также заявлял, что действия США в отношении России поставили мир под угрозу третьей мировой войны.