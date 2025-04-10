Украина за ночь выпустила по России десятки беспилотников

В ночь на четверг, 10 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России десятки беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего над Россией сбили 42 украинских беспилотника, их уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) над семью регионами страны. Попытки атаки, как уточняется, были предприняты в период с 20.15 9 апреля до 6.00 10 апреля.

Украина выпустила по России почти семь десятков беспилотников

Больше всего летательных аппаратов — 13 — сбили над Брянской областью. Еще 12 дронов перехватили над Калужской областью, 7 — над Курской, по 4 — над Белгородской областью и Крымом, по 1 — над Орловской областью и Московским регионом.

Вечером 9 апреля сообщалось, что сразу пять беспилотников сбили над российскими регионами. ВСУ пытались атаковать Курскую и Белгородскую области.