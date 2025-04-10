Экс-полковник армии США Дэниел Дэвис заявил о системных проблемах с учетом западных военных поставок на Украину. По его данным, значительная часть переданного Киеву оружия и снаряжения оказалась в руках теневых операторов.

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Американский военный эксперт указал на давние подозрения о нецелевом использовании западной помощи. Украинская коррупционная система, по его словам, создала благоприятные условия для контрабанды. Отработанные схемы нелегального вывоза людей теперь применяются и для переправки оружия за границу.

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Дэвис подчеркнул, что украинские контрабандисты демонстрируют полное отсутствие моральных барьеров. По его оценке, в незаконном обороте оружия почти наверняка участвуют представители государственных структур Украины.

Ранее известный телеведущий Такер Карлсон в ходе интервью высказал мнение о неудачном исходе противостояния Вашингтона и Москвы. По его оценке, Соединённые Штаты потерпели поражение в попытках ослабить Россию, несмотря на задействование военных структур, дипломатического аппарата и разведывательных служб.