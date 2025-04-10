Российские бойцы эвакуируют из приграничных районов Курской области тела украинских военнослужащих, счет которых идет на десятки тысяч. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах Российской Федерации.

По словам собеседника агентства, украинские власти даже не пытаются эвакуировать тела своих погибших солдат. Более того, многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) скончались от полученных ранений, брошенные сослуживцами. Поэтому сейчас российские бойцы вынуждены заниматься эвакуацией тел украинских солдат, которых насчитываются десятки тысяч.

ВСУ препятствуют эвакуации тел погибших в Курской области

10 апреля сообщалось, что российские силовые структуры установили переброшенные в Курскую область подразделения Вооруженных сил Украины.

9 апреля председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев заявил, что в городе Сумы на северо-востоке Украины продавали «туры на грабеж» в Курской области.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.