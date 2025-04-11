Завод ВСУ в Шостке пытался наладить выпуск снарядов калибра НАТО

Завод по производству боеприпасов в городе Шостке Сумской области, атакованный Вооруженными силами (ВС) РФ, пытался выпускать 155-миллиметровые снаряды калибра НАТО. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru военный аналитик Михаил Онуфриенко.

По его словам, после удара российских военных это крупное предприятие, сохранившееся с советских времен, уже не функционально с точки зрения производства взрывчатых веществ. Онуфриенко отметил, что на Украине много таких объектов. Он напомнил, что после распада СССР Украине достались 13 танкоремонтных заводов, которые с начала специальной военной операции могли быть переоборудованы под производство снарядов.

"Все это уничтожить невозможно при нынешнем количестве носителей дальнобойного оружия", - сказал эксперт.

Он добавил, что массового производства снарядов на Украине так и не было налажено, поэтому украинская армия продолжает сильно зависеть от западных поставок. До этого офицер Вооруженных сил Украины Антон Сербин сообщил газете Le Monde, что российские военные уничтожили главный производственный объект Украины по созданию боеприпасов. В статье уточняется, что речь идет об объекте в городе Шостке Сумской области Украины.

Издание называет этот населенный пункт главным промышленным центром страны по производству взрывчатых веществ и боеприпасов. Газета подчеркивает, что местные заводы "Звезда" и "Импульс", которые занимаются созданием пороха и детонаторов, за 2024 год несколько раз подвергались атакам со стороны ВС РФ, в том числе 31 декабря.