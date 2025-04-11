Российские войска стали наступать на Купянск

Вооруженные силы России (ВС) развивают наступление в Харьковской области и наступают на Купянск. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска ведут бои за Кондрашовку, часть поселка уже отбита», — рассказал источник канала.

Канал сообщает, что поселок находится в нескольких километрах от Купянска. В случае успеха российские войска смогут войти на северо-восточные окраины Купянска.

Отмечается, что плацдарм ВС России на правом берегу реки Оскол продолжает расширяться, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать. Взятие под контроль Купянска имеет стратегическое значение для Российской армии.

Ранее украинский военный Виталий Литвин раскрыл причины поражений ВСУ на купянском направлении. По его словам, поражения происходят из-за нехватки людей и боеприпасов.