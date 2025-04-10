Военный аналитик рассказал о целях России в зоне СВО в весенне-летнюю кампанию

Армия России во время грядущей весенне-летней кампании будет добиваться не столько освобождения конкретных территорий, сколько «каскадного обрушения фронта» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу на нескольких участках. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт и сооснователь аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По его словам, хотя российская сторона сейчас и ведет переговоры с администрацией США насчет возможного перемирия, будет полагаться на военную силу как приоритетный способ добиться желаемого.

«Если Дональд Трамп настроен любой ценой добиться перемирия — пускай давит на Украину и думает, чем может нас заинтересовать», — говорит Сергей Полетаев о возможном настрое российской стороны.

Он добавил, что российское командование, скорее всего, прямо сейчас готовится к большому наступлению и, вероятно, воспринимает его как нечто решающее.

Ранее стало известно, что российские войска начали штурм последних позиций ВСУ в Курской области. Украинская армия пытается сдержать натиск и выстраивает глубоко эшелонированную оборону в приграничье.