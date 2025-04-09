В разведке ФРГ заявили о якобы готовности России ввести танки в Эстонию

Заместитель главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Оле Диль выразил мнение, что Россия якобы может попытаться «проверить» готовность НАТО к активации пятой статьи Устава путём ввода танков в Эстонию.

«Фактически, он высказал тревогу, заявив, что Россия может в ближайший период «проверить», готова ли НАТО активировать статью 5 своего Устава», — приводит РИА Новости слова немецкого военного.

По его словам, хотя ожидать появления российских танков в Берлине не стоит, подобная возможность якобы может реализоваться в Эстонии.

Оле Диль также отметил, что европейским столицам придётся принять решение о том, следует ли активировать пятую статью устава НАТО в случае такой ситуации.

Ранее Politico сообщало, что Германия разместит 5 тыс. военных в Литве для укрепления НАТО.