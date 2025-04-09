Украина готова купить у США большой пакет оружия

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова приобрести у США крупный пакет вооружений. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

Ранее украинский лидер призвал союзников передать Киеву все хранящиеся у них комплексы Patriot. Также он упрекнул партнеров в том, что системы не используются.

«Украина хочет и готова купить у США большой пакет вооружений. Мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы даже рассчитываем на него как на гарантию безопасности. Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы рассматриваем этот пакет, который включает в себя ПВО», — отметил Зеленский.

По его словам, украинская сторона готова заплатить за этот пакет, который обязательно должен включать комплексы ПВО, от $30 млрд до $50 млрд.

Назван основной поставщик оружия на Украину

Ранее сообщалось, что в ВСУ поступает из США оружие, отправленное при предшествующей администрации.