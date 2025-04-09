Стало известно о перестрелке между армиями Армении и Азербайджана

Армения обстреляла позиции Вооруженных сил (ВС) Азербайджана на границе двух республик, ей был дан ответ. Об этом заявило Минобороны Республики Азербайджан.

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Сообщается, что армия Армении вела огонь из района населенных пунктов Хазнавар и Ханазах. Минобороны Азербайджана обвинили Армению в «обстреле из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии».

В военном ведомстве уточнили, что были приняты адекватные меры в ответ «в указанных направлениях».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов к шагам по выстраиванию доверия с Арменией.