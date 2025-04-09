Бойцы армии России предотвратили попытку ВСУ разминировать границу.

Об этом проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его информации, БПЛА-операторы засекли военнослужащего армии Украины и приняли решение о ликвидации цели путём сбросов с дрона.

«Противник был нейтрализован, а его деятельность по изменению инженерной обстановки на границе прекращена», — заявил Кадыров.

Ранее в РИА Новости сообщили, что Вооружённые силы Украины завели наёмников из Колумбии в район урочища Глубокое, расположенного на границе Сумской и Курской областей.