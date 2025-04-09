Bloomberg: страны ЕС испугались вывода войск США без предупреждения

Европейские чиновники в ходе консультаций с американскими коллегами стремятся убедить Вашингтон, что присутствие военных США на территории Европы выгодно Соединенным Штатам, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Накануне западные СМИ сообщили, что Пентагон обсуждает сценарий вывода из Восточной Европы половины сил, которые разместила там администрация бывшего президента США Джо Байдена.

Представители европейских стран опасаются, что США выведут войска внезапно и массово. На фоне этого, европейцы просят США уведомлять о планах по выводу контингента заранее.

«Европейские чиновники продолжают убеждать Вашингтон, что американское военное присутствие несет политические выгоды Америке. Один высокопоставленный европейский дипломат заявил, что они пытаются убедить США в том, что их войска на континенте проецируют американскую политическую силу», — пояснили эксперты.

По мнению аналитиков, даже ограниченный вывод войск будет сигнализировать о снижении заинтересованности США в таких государствах, как Румыния и Польша. Этот шаг, добавили они, может углубить разногласия внутри альянса.