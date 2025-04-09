Германия будет развивать «шведскую» модель воинского призыва

Германия намерена увеличить расходы на оборону и развивать военную службу на добровольной основе. Об этом сообщил кандидат на пост канцлера ФРГ и лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц, передает РБК.

Также, по его словам, блок ХДС/ХСС и СДПГ решил создать Совет нацбезопасности при Ведомстве федерального канцлера. В его задачи будет входить координация ключевых вопросов политики безопасности и проведение анализа ситуации. В состав блока войдут национальный ситуационный центр и национальная кризисная группа.

«Я хотел бы также отметить, что, следуя шведской модели, мы усилим военную службу в Германии на добровольной основе. Мы надеемся, что при наличии достаточного количества добровольцев мы сможем обеспечить рост потенциала бундесвера», — добавил Мерц, анонсировав значительное увеличение расходов на оборону.

«Шведская модель» предполагает рассылку писем всем достигшим совершеннолетия гражданам с приглашением рассмотреть вариант прохождения базовой военной службы продолжительностью в шесть месяцев с возможностью ее продления до 17 месяцев.

Напомним, что в 2011 году Берлин отменил обязательную военную службу для мужчин, что привело к нехватке личного состава ВС Германии. По информации Deutschlandfunk, дефицит кадров составляет около 100 тысяч человек.